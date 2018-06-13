كيم: نزع السلاح النووي رهن بوقف الأنشطة العدائية

قال الزعيم الكوري الشمالي #كيم_يونغ_أون، بعد القمة التاريخية التي جمعته في سنغافورة الثلاثاء بالرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، إن نزع السلاح النووي لبلاده رهن بوقف كل من واشنطن وبيونغ يانغ أنشطتهما العدائية تجاه الطرف الآخر، نقلا عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الأربعاء

وأوردت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي أعلن أنه من أجل إحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق نزع السلاح النووي يتعيّن على كلا البلدين أن "يتعهدا بالامتناع عن الأنشطة العدائية لكي يفهم كل منهما الآخر".

وذكرت الوكالة أن "كيم يونغ أون دعا ترمب لزيارة بيونغ يانغ في وقت مناسب"، وأن ترمب دعا الزعيم الكوري الشمالي لزيارة أميركا.

وأضافت أن "الزعيمين قبلا بسرور الدعوة التي وجهها كل منهما إلى الآخر، واتفقا على أنها ستشكّل مناسبة مهمة أخرى لتحسين العلاقات" بين البلدين.

ووقع الزعيمان بيانا مشتركا في نهاية القمة التي استمرت يوما واحد، وتعهدا بإجراء محادثات للمتابعة في أقرب فرصة يقودها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظير رفيع المستوى من كوريا الشمالية لتطبيق نتائج القمة بين البلدين.

ونص البيان على التعاون من أجل تطوير علاقات جديدة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وتعزيز السلام والازدهار والأمن في شبه الجزيرة الكورية والعالم.