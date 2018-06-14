الأردن.. سحب مشروع قانون الضريبة الذي تسبب بالاحتجاجات

قرر رئيس الوزراء الأردني الجديد، عمر الرزاز، الخميس، أن يسحب رسمياً من مجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار احتجاجات واسعة في المملكة أدت لاستقالة سلفه هاني الملقي.

وبحسب موقع رئاسة الوزراء الأردنية الإلكتروني، قرر الرزاز رسمياً "سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل وذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم (الخميس)". وعقدت الجلسة عقب أداء الحكومة الجديدة برئاسة الرزاز القسم أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وكان الرزاز تعهد الخميس الماضي بسحب مشروع قانون ضريبة ومراجعة العبء الضريبي بشكل كامل، ما أدى لوقف احتجاجات استمرت اسبوعاً ودفعت سلفه هاني الملقي للاستقالة.

وأثار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي كان سيتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الأفراد بنسب تتراوح بين 5% وحتى 25%، احتجاجات لم تشهدها المملكة منذ سنوات كان أبرزها عام 2011 إثر رفع الدعم عن المحروقات.

ولم تشهد العاصمة عمان أي احتجاجات تذكر، منذ أن أعلن الرزاز أنه سيسحب القانون "غير العادل" مباشرة عقب أداء القسم أمام الملك.