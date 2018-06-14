تركيا.. مقتل 3 في معركة مسلحة خلال زيارة انتخابية

قالت مصادر أمنية إن 3 أشخاص قتلوا في جنوب شرقي تركيا، اليوم الخميس، عندما دب شجار بين أعضاء في حملة نائب ينتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم وبعض أصحاب المتاجر المحليين.

وذكرت المصادر أن النائب إبراهيم خليل يلديز كان يزور متاجر في منطقة سروج بإقليم شانلي أورفة عندما دب شجار بين أعضاء حملته وأصحاب المتاجر.

وقالت إن شقيقه وشخصين من الجانب الآخر قتلوا في معركة مسلحة اندلعت بعد ذلك وأضافوا أن 8 أشخاص آخرين نقلوا للمستشفى. وأضافت أن الشرطة اعتقلت نحو 10 أشخاص.

ويقع شانلي أورفة في جنوب شرقي تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد.