أميركا: مقتل زعيم طالبان الباكستانية بضربة قرب الحدود

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأفغانية لرويترز، الجمعة، إن الملا فضل الله زعيم جماعة طالبان الباكستانية قُتل في ضربة جوية أميركية في أفغانستان قرب الحدود بين البلدين، الخميس.

وأضاف الجيش الأميركي في #واشنطن، الخميس، أنه نفذ ضربة جوية استهدفت قائداً كبيراً للمتطرفين في إقليم كونار.

وصرح مسؤول أميركي بأن هناك اعتقاداً بأن الشخص المستهدف هو الملا فضل الله.

وفضل الله هو أكبر إرهابي مطلوب في #باكستان، وهو مسؤول عن هجمات من بينها هجوم أدى لمقتل 132 تلميذاً في مدرسة في عام 2014.

وقال عضو في طالبان الباكستانية لرويترز عبر الهاتف، الجمعة، إن الجماعة تسعى للحصول على معلومات من أفغانستان التي يتمركز فيها حاليا معظم مقاتلي الجماعة.

وفي مارس/ آذار أعلنت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار، مقابل الحصول على معلومات عن فضل الله.