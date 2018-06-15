السجن مدى الحياة لفتاة خططت لهجوم ضد المتحف البريطاني

حُكم الجمعة في لندن على شابة بريطانية (22 عاما) بالسجن مدى الحياة لتخطيطها لتنفيذ اعتداء في #المتحف_البريطاني بمشاركة أمها وأختها الصغرى.

وصدر الحكم على ريزلاين بولار عن محكمة اولد بايلي بلندن، بفترة مؤكدة مدتها 16 عاما.

وقضت المحكمة على أمها مينا ديش (44 عاما) بالسجن 11 عاما، بينها خمسة مع وقف التنفيذ. أما شقيقتها صفاء بولار (18 عاما) فستُعرف عقوبتها لاحقا.

وكانت النيابة أوضحت أن صفاء بولار كانت تنوي مهاجمة المتحف اللندني أثناء وقت الذروة باستخدام أسلحة نارية وقنابل يدوية.

وخططت للهجوم بعد أن منعتها الشرطة من الالتحاق بخطيبها في سوريا وهو من عناصر تنظيم #داعش، والتقته عبر الإنترنت وكانت تريد أن تنفذ معه اعتداء انتحاريا "اليد في اليد".

وبعد مراقبتها من شرطة مكافحة الإرهاب تم توقيفها، بعيد مقتل خطيبها الذي كانت وضعت معه خطة مهاجمة المتحف.

وإثر توقيفها تكفلت أمها وشقيقتها وصديقة لهذه الأخيرة هي خولة البرغوثي (21 عاما) باستكمال الأمر.

وكن يعتزمن تنظيم "حفلة" في 27 نيسان/ابريل وهو الاسم الرمزي للهجوم الانتحاري، بحسب الادعاء. وقبل ذلك بيومين قامت ريزلاين وأمها بمهمة استطلاع للمتحف. واشتريتا قبل ذلك سكاكين وحقيبة ظهر.

وتم توقيف الثلاثة في 27 نيسان/ابريل واعترفن بالتخطيط لعمل إرهابي. وستُعرف عقوبة البرغوثي في 22 حزيران/يونيو.