رئيس دولة يضرم النار في ملابسه الداخلية

أصيب الصحافيون بصدمة بسبب ما قام به رئيس التشيك. فقد أعلن ميلوس زيمان عن عقد مؤتمر صحافي يوم الخميس، إلا أنه بدلا من إبلاغ الصحافيين بأنباء، أمر اثنين من رجال الإطفاء بزيهما الكامل بإحراق ملابسه الداخلية الحمراء أمام الصحافيين.

وقالت وسائل الإعلام التشيكية إن نشطاء كانوا قد رفعوا تلك الملابس الداخلية في 2015 محل العلم الرئاسي الرسمي على قلعة براغ. وتعد الملابس الداخلية الحمراء رمزاً لعلاقات زيمان الوثيقة بروسيا والصين، ومنذ ذلك الحين أصبحت رمزا لانتقاد رئاسته.

وعقب إضرام النار في الملابس الداخلية قال زيمان للصحافيين " أنا آسف أن أجعلكم تبدون كبلهاء صغار، أنتم لا تستحقون ذلك."

زيمان ( 72 عاما) كثيرا ما اشتبك مع الصحافة، ملوحا للصحافيين بسلاح آلي مزيف العام الماضي.