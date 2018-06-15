المؤبد لمنفذ أول هجوم إرهابي في فنلندا.. قتل امرأتين

قضت محكمة فنلندية، اليوم الجمعة، بالسجن المؤبد على المغربي عبد الرحمن بوعنان لقتل امرأتين طعناً وإصابة ثمانية آخرين العام الماضي في أول هجوم إرهابي تشهده البلاد.



ونفذ بوعنان، الذي كان في الثانية والعشرين من عمره آنذاك، هجومه في ساحة سوق بمدينة توركو في أغسطس آب الماضي. وتصدت الشرطة للهجوم بإطلاق النار على ساقه.

وقالت المحكمة في بيان "قضت محكمة فارسينايس سومي الجزئية اليوم الجمعة بالسجن المؤبد على السيد عبد الرحمن بوعنان في جريمتي قتل بدافع إرهابي وثماني محاولات شروع في القتل بدوافع إرهابية".

وقال بوعنان، الذي اعترف بتنفيذ الهجمات، إنه كان يعتبر نفسه جنديا في تنظيم #داعش الذي لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم.

ويعني السجن المؤبد في فنلندا قضاء 12 عاما على الأقل في السجن.