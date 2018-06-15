ميركل: قضية اللاجئين بحاجة لقرار أوروبي

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن المستشارة أنجيلا ميركل لا تزال تعتقد أن هناك حاجة لقرار أوروبي لقضية اللاجئين، التي تثير انقساماً بين المحافظين الذين تتزعمهم.

وتبذل ميركل جهوداً مضنية للحفاظ على ائتلافها المحافظ في الوقت الذي تواصل فيه الضغط على باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإبداء مزيد من التضامن فيما يتعلق بتوزيع اللاجئين.

ويهدد الخلاف بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وشريكه حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي مستقبل ائتلاف ميركل بعد ثلاثة أشهر من توليها منصبها، وذلك في وقت تثير فيه أزمة اللاجئين انقسامات في باقي أنحاء أوروبا.