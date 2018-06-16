المونديال.. شاهد سيارة تدهس مشجعين وسط موسكو

فتحت الشرطة الروسية تحقيقا جنائيا في حادث الدهس وسط موسكو، والذي أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل.

وأوضحت مصادر في الشرطة الروسية أن سائق سيارة الأجرة فقد السيطرة عليها بعد أن غلبه النعاس.

وصدمت سيارة أجرة، السبت، مارة في وسط #موسكو على مسافة قريبة من الساحة الحمراء، وتم توقيف السائق الذي يبدو أنه فقد السيطرة على سيارته، بحسب السلطات الروسية، وذلك تزامناً مع استضافة كأس العالم لكرة القدم.

وقالت وسائل إعلام روسية إن الجرحى من مشجعي كرة القدم، لكنها لم تحدد جنسياتهم.

وأوضح مسؤول روسي أن سائق السيارة التي صدمت الحشد في موسكو يحمل رخصة من قيرغيزستان.

وأفاد مراسل "العربية" أنه لا يوجود إصابات حرجة جراء الحادث.

وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان "اليوم، قرب شارع إيلينكا، صعد سائق سيارة أجرة على الرصيف وصدم مارة. بحسب المعطيات الأولية، وتولت الأجهزة الطبية أمر ثمانية أشخاص".

وأضافت أن "السبب الأولي للحادث هو فقدان السيطرة على السيارة. تم توقيف السائق واقتياده إلى مركز الشرطة"، موضحة أنه "يجري التحقق من هذه المعلومات".

وأكدت وكالات الأنباء الروسية إصابة ثمانية من العابرين من دون أن تحدد مدى خطورة إصاباتهم. وأكد مركز رصد حركة السير في موسكو عبر تويتر عدم سقوط قتلى.

وأضاف المركز أنه "تم إغلاق" شارع إيلينكا الذي يؤدي إلى الساحة الحمراء والمعروف باكتظاظه.

وتستضيف روسيا منذ الخميس حتى 15 تموز/يوليو كأس العالم لكرة القدم في إحدى عشرة مدينة بينها موسكو.