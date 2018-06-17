اسم جديد لمقدونيا بعد خلاف عمره 3 عقود

وقع وزيرا خارجية اليونان ومقدونيا اتفاقاً، الأحد، على تغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.

ويأمل الطرفان أن يؤدي الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في منطقة مطلة على بحيرة في بريسبس بشمال اليونان على الحدود مع مقدونيا إلى إنهاء محادثات مستمرة منذ نحو ثلاثة عقود بين البلدين، بشأن اسم الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة البلقان.

وما زال يتعين موافقة برلماني البلدين على الاتفاق وإجراء استفتاء عليه في مقدونيا.

وكان أليكسيس تسيبراس، رئيس وزراء اليونان، وزوران زايف، رئيس وزراء مقدونيا، وصلا إلى منطقة بريسبس الحدودية في وقت سابق اليوم لحضور مراسم التوقيع.

ووصل زايف بزورق وكان تسيبراس في استقباله على الجانب اليوناني من البحيرة وتصافحا بحرارة.

منذ استقلال مقدونيا عن يوغوسلافيا عام 1991، جادلت اليونان بأن اسم الدولة الجديدة يتضمن مطالب بأرض ومنطقة تراث قديمة في شمال اليونان هي مقدونيا، مهد الملك المحارب القديم الإسكندر الأكبر.