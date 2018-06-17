امرأة تهاجم شخصين بمشرط وتصيبهما بجروح في فرنسا

أوقِفت امرأة اليوم الأحد في "سيين سور مير" في جنوب #فرنسا بعد أن أصابت شخصين بجروح بمشرط في متجر، بحسب ما أفادت النيابة في مدينة تولون.

وأوضح النائب العام برنار مارشال أن شخصاً أصيب في الصدر وأودع المستشفى. كما أصيبت موظفة بالمتجر بجروح طفيفة.

وعلّق النائب العام قائلاً: "يبدو أنها حادثة معزولة لشخص يعاني من اضطرابات نفسية"، موضحاً: "هذا لا يعني أنها ليست متطرفة".

وأضاف: "هناك قرينة محاولة اغتيال وتمجيد جريمة ذات طابع إرهابي".

ويجري تفتيش منزل المعتدية، الأحد، خصوصاً لمعرفة "ما إذا كانت لديها صلات بداعش"، بحسب النائب العام.

وأضاف: "لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت الوقائع إرهابية لكنها في كل حال رهيبة".