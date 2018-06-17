بلالين غزة تستفز إسرائيل.. استهداف "قائد طائرات ورقية"

قال شهود عيان إن طائرة إسرائيلية قصفت فجر الأحد، سيارة مدنية، شرق حي الشجاعية، بمدينة غزة، دون أن يؤدي الحادث إلى وقوع إصابات.

وأفادت وسائل إعلام، نقلاً عن شهود عيان، أن سيارة من نوع ميتسوبيشي، كانت متوقفة أمام منزل بحي الشجاعية، الواقع شرق مدينة غزة، تعرضت لقصف بصاروخ من طائرة إسرائيلية، ما أدى لتدميرها واحتراقها.

وبحسب مصادر طبية، لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات. ولم تصدر السلطات في غزة بياناً حول الواقعة.

إلا أن أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان إن طائرة عسكرية استهدفت سيارة أحد مسؤولي خلايا الطائرات الورقية والبالونات الحارقتيْن في قطاع غزة.

وأضاف: لقد جاءت الغارة رداً على تواصل إطلاق الطائرات الورقية الحارقة والبالونات المشتعلة نحو الأراضي الإسرائيلية.