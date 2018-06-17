تركيا.. مدرس فيزياء سابق ينافس أردوغان على الرئاسة

توعد محرم إنجة، مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، أن يكون محايدا مستقلا ورئيسا للجميع. فيما تظهر استطلاعات الرأي أن رجب طيب أردوغان هو المرشح الأقوى في هذه الانتخابات.

بينما تستعد تركيا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في الرابع والعشرين من يونيو، يأمل مرشحو المعارضة في تركيا أن يهزموا الرئيس أردوغان.

ورشح حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، الذي لم يسبق له الفوز في انتخابات ضد أردوغان، مدرس الفيزياء السابق في مدرسة ثانوية، محرم إنجة.

إنجة، البالغ 53 عاما من العمر، معروف على نطاق واسع بأنه من أكثر المتحدثين في البرلمان باسم المعارضة.

ويحظى إنجة بشهرة واسعة في البلاد كأحد الخطباء المعارضين الأكثر مهارة في البرلمان، وتوعد في تصريح له أن يكون رئيسا للجميع و غير متحيز.

وقال المرشح: "لن أقيم في قصر الرئاسة الذي شيّده أردوغان ويضم ألف غرفة، إذا انتخبت رئيساً سنحقق العدالة أولاً، وسنكون محايدين مستقلين".

ويطمح الرئيس الحالي أردوغان إلى تعزيز سلطاته السياسية من خلال الفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان يتصدر السباق للرئاسة، رغم أنه قد يواجه تحدياً إذا ما ذهبت الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية في يوليو.