حماس تنفي تصريحات "خطيرة" لمسؤولين بالحركة

نفت حركة حماس تصريحات منسوبة لها، حول تهديدها مصر، بإزالة معبر رفح من جذوره في حال استمرت بإغلاقه.

وفي بيان لها أصدرته مساء السبت، قالت الحركة "تنفي حماس، التصريحات المنسوبة للقيادي فيها، فتحي حمّاد، حول علاقة الحركة مع مصر".

ونشر موقع إخباري محلي تصريحات على لسان حمّاد، قال إنها كانت في اتصال هاتفي مع إذاعة الأقصى المحلية التابعة للحركة، قائلاً إن "مصر فتحت معبر رفح طيلة شهر رمضان المبارك بعد تهديدها بإزالة المعبر من جذوره إذا استمر إغلاقه، وهي تعلم علم اليقين أننا إذا قلنا فعلنا"، وفق الموقع.

وأضاف أن إحراق معبر كرم أبو سالم، كان مجرد جرس إنذار للحكومة المصرية، بضرورة فتح معبر رفح كي لا يحترق المعبر عن بكرة أبيه.

وأضرم عشرات الشبان الفلسطينيين في 11 أيار/مايو الماضي، النيران في أجزاء من معبر كرم أبو سالم، التجاري الوحيد، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، بعد اقتحامه.

ومعبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.

كما نفت الحركة، في بيانها، أن تكون المظاهرات التي انطلقت في الضفة الغربية، الأسبوع الماضي، دعماً لقطاع غزة، والمطالبة برفع العقوبات عنه، استكمالاً لمسيرة العودة في القطاع.

ونشر الموقع الإخباري المحلي ذاته، تصريحات نسبها إلى القيادي في الحركة، محمود الزهار، قال فيها إن "الوقفات التي ينظمها مقاومون في الضفة هي استكمال لمسيرات العودة بغزة"، على حد ما ذكر الموقع.

وخرجت مظاهرات في مدينة رام الله، الأسبوع الماضي، للمطالبة برفع العقوبات عن غزة، قام الأمن الفلسطيني بفضها بالضرب وقنابل الغاز المسيل للدموع.