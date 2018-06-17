طالبان ترفض تمديد وقف إطلاق النار في أفغانستان  

أعلنت حركة طالبان، الأحد، رفضها تمديد اتفاقها لوقف إطلاق النار مع الحكومة الأفغانية، مؤكدة استئناف القتال فور انقضاء الهدنة الليلة.

وقال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة "فرانس برس" إن "وقف إطلاق النار ينتهي الليلة وستُستأنف عملياتنا إن شاء الله. لا نية لدينا لتمديد وقف إطلاق النار".

تأتي تصريحات مجاهد بعدما أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، السبت، أن الحكومة ستمدد وقف إطلاق النار من جانبها داعياً الحركة الى اتخاذ خطوة مماثلة.

وشهدت أفغانستان احتفالات واسعة خلال عيد الفطر بعدما أعلنت طالبان هدنة في البلاد مدتها ثلاثة أيام بدأت الجمعة وهي الأولى التي يتم إقرارها رسمياً في أنحاء البلاد منذ الاجتياح الأميركي في 2001.