مقتل 31 شخصا بهجوم انتحاري مزدوج في نيجيريا

قُتل 31 شخصاً على الأقل ليل السبت-الأحد في اعتداء انتحاري مزدوج نفذه عناصر مفترضون في تنظيم #بوكو_حرام في شمال شرقي نيجيريا، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.

وقال باباكورا كولو وهو عضو ميليشيا محلية "وقع هجومان انتحاريان وانفجارات.. في دامبوا الليلة الماضية. 31 شخصا قتلوا وأصيب كثيرون بجروح".

واستهدفت الهجمات التي نفذت مساء السبت في مدينة دامبوا في ولاية بورنو، أشخاصاً كانوا يحتفلون بعيد الفطر.

وفجر انتحاريان شحناتهما من المتفجرات في حيي شواري وابارشاري في دامبوا ما أوقع ستة قتلى بين السكان، بحسب ما أضاف كولو الذي كان يتحدث من مدينة مايدوغوري الواقعة على بعد نحو 80 كلم من المدينة التي شهدت الهجمات.

وأضاف كولو: "لا حاجة لأن يقول لنا أحد إنها من فعل بوكو حرام".

وبعد الاعتداء المزدوج استهدف مسلحون الجمع الذي هرع إلى مكان الاعتداء بالقنابل اليدوية ما أوقع المزيد من الضحايا.

وأكد مسؤول في الحكومة المحلية طلب عدم كشف هويته الحصيلة.

وقال: "تشير آخر حصيلة إلى سقوط 31 قتيلا لكن العدد يمكن أن يرتفع لأنه هناك الكثير من الجرحى في حالة حرجة"، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الأشخاص أصيبوا في إطلاق قذيفين بعد دقيقتين من الاعتداء المزدوج.

وفي الأول من أيار/مايو قُتل 86 شخصا على الأقل في اعتداءين انتحاريين استهدفا مسجدا وسوقا في مدينة موبي في ولاية إداماوا المجاورة.

وأوقع عنف بوكو حرام منذ تسع سنوات أكثر من 20 ألف قتيل في المنطقة وامتد من شمال شرقي #نيجيريا إلى النيجر وتشاد والكاميرون ما خلّف أزمة إنسانية حادة. كما أدى النزاع إلى نزوح نحو 2.6 مليون شخص في نيجيريا.