وصول أوائل المهاجرين بالسفينة "اكواريوس" إلى إسبانيا

بدأ 630 مهاجراً تم إنقاذهم على متن السفينة "اكواريوس" التي كانت خلال الأسبوع الجاري محور توتر شديد بشأن سياسة الهجرة في أوروبا، صباح الأحد، الوصول إلى مرفأ فالنسيا الإسباني بعد أسبوع في البحر المتوسط.

ودخلت سفينة أولى تنقل جزءاً من هؤلاء المهاجرين، وهي الإيطالية "داتيلو" المرفأ قبيل الساعة 04:30 غرينتش. وتتوقع السلطات على متن "اكواريوس" وسفينة عسكرية إيطالية أخرى تحمل اسم "اوريوني"، وصول المهاجرين الآخرين بحلول الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش.

ويشكل وصول هؤلاء وهم 450 رجلاً و80 امرأة بينهن سبع حوامل على الأقل، و89 فتى و11 طفلاً تقل أعمارهم عن 11 عاماً، نهاية رحلة منهكة قطعوا خلالها 1500 كيلومتر وسببوا شروخاً كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي حول مسألة الهجرة.

ونصبت خيام في مرفأ فالنسيا حيث تمركزت سيارات إسعاف لاستقبال هؤلاء المهاجرين.

ورفعت لافتة كُتب عليها بعدد من اللغات "نرحب بكم في بلدنا".

وأعلنت الحكومة الإسبانية، السبت، أن عدداً من هؤلاء سيتم استقبالهم في فرنسا بعد دراسة ملفاتهم.