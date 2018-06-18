غارات إسرائيلية على 9 أهداف تابعة لحماس في غزة

شن الطيران الإسرائيلي، الاثنين، 9 غارات على "أهداف عسكرية" لحركة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك رداً على إطلاق طائرات ورقية حارقة باتجاه إسرائيل، بحسب ما أعلن الجيش.

وتابع البيان أن الغارات استهدفت "موقعين عسكريين لحماس ومشغلاً لتصنيع الأسلحة"، دون أن يوضح ما إذا أسفرت عن ضحايا.

وبعد الحجارة أصبحت الطائرات الورقية الحارقة رمز الاحتجاجات الفلسطينية التي بدأت في 30 مارس/آذار الماضي على حدود القطاع للمطالبة بحقهم في العودة.

وأصاب الجيش الإسرائيلي، السبت، فلسطينيين اثنين بجروح بينما كانا يحاولان إطلاق بالونات حارقة.

وكان مراسل "العربية" أفاد، صباح الاثنين، بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات قريبة من قطاع #غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة، سقط أحدها داخل القطاع"، دون أن يحدد مكان سقوط الصاروخين الآخرين.