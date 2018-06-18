العاهل الأردني: القدس مفتاح السلام في المنطقة

أكد عاهل #الأردن، الملك عبدالله الثاني خلال لقائه، الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين #نتنياهو، الذي غادر الأردن بعد زيارة قصيرة، ضرورة تحقيق تقدم في جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استناداً إلى حل الدولتين، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد الملك عبدالله الثاني على أن مكانة القدس كبيرة، وهي مفتاح السلام في المنطقة، حيث أكد أنه يجب تسوية مسألة القدس ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين.

كذلك أكد أن الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات في المدينة المقدسة.

وتم الاتفاق، خلال اللقاء، على دراسة رفع القيود على الصادرات التجارية مع الضفة الغربية، ما يؤدي إلى تعزيز حركة التبادل التجاري (الصادرات والواردات) والاستثماري بين السوقين الأردني والفلسطيني.