شاهد.. 3 قتلى و234 جريح بزلزال عنيف في أوساكا اليابانية

قال مسؤولون حكوميون وهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالاً بلغت شدته 6.1 درجة ضرب أوساكا، ثاني أكبر المدن في البلاد، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وتوقف عمل في خطوط إنتاج في منطقة صناعية رئيسية.

ولم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية "تسونامي". وقال رئيس الوزراء شينزو آبي إن السلطات تقيم الأضرار وإن أولويتها هي سلامة السكان. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" إن 234 شخصاً على الأقل أصيبوا.

وقالت هيئة التنظيم النووي إنها لم ترصد أي شيء غير طبيعي داخل محطات الطاقة في المنطقة، في حين أن العديد من المصانع وبينها شركة "هوندا" لصناعة السيارات علقت الإنتاج للقيام بعمليات تحقق.

وقال متحدث باسم شرطة المنطقة: "أعلنا للتو خبر" مقتل فتاة بعد انهيار جدار من الطوب داخل مدرستها في تاكاتسوكي بشمال أوساكا، من دون أن يؤكد خبراً أوردته وسائل إعلام محلية عن مقتل رجل يبلغ الثمانين.

وأوضحت وكالة "كيودو" للأنباء أن الفتاة حوصرت عندما انهار جدار قرب مسبح في منطقة واقعة بشمال أوساكا.

وفي وقت سابق، تحدث التلفزيون العام "إن إتش كا" وقناة "اساهي" الخاصة عن احتمال وجود "العديد" من القتلى.

وقالت شرطة أوساكا إنها لا تستطيع تأكيد هذه المعلومات على الفور.

ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 6.1 درجة وفق المعهد الأميركي للجيوفيزياء، في الساعة 07:58 بالتوقيت المحلي (22:58 بتوقيت غرينتش الأحد) بالقرب من أوساكا، على عمق 15.4 كلم.

واندلع حريق واحد على الأقل في منزل بشمال مدينة أوساكا، وفق ما أظهرت صور تلفزيونية.

وسارع رئيس الوزراء شينزو آبي إلى التشديد على أن الحكومة في حالة تعبئة، وقال إن "الأولوية هي لإنقاذ حياة الناس". وأمر فريقه بأن "يجمع فوراً المعلومات حول الأضرار المحتملة".

وقد تسبب هذا الزلزال القوي في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، ما تسبب في توقف حركة القطارات في وقت مزدحم وأثر على أكثر من 170 ألف منزل.

ولم ترصد هيئة التنظيم النووي أي شيء غير طبيعي في محطات المنطقة.

وقد أظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة حجم الدمار الذي لحق بالشوارع والمباني والمحلات في المدينة.