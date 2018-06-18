شاهد.. 3 قتلى و234 جريح بزلزال عنيف في أوساكا اليابانية

【大阪北部で震度6弱】 9歳女児含む3人死亡— Fuji News Network (@FNN_News) June 18, 2018
近畿地方で18日朝、強い地震があり、大阪市や高槻市で震度6弱を観測した。この地震により、9歳の女の子を含む3人が死亡、火災などが相次いでいる。https://t.co/1ppNL3rqZg#FNN pic.twitter.com/q2fg2bWvGo
قال مسؤولون حكوميون وهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالاً بلغت شدته 6.1 درجة ضرب أوساكا، ثاني أكبر المدن في البلاد، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وتوقف عمل في خطوط إنتاج في منطقة صناعية رئيسية.
ولم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية "تسونامي". وقال رئيس الوزراء شينزو آبي إن السلطات تقيم الأضرار وإن أولويتها هي سلامة السكان. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" إن 234 شخصاً على الأقل أصيبوا.
وقالت هيئة التنظيم النووي إنها لم ترصد أي شيء غير طبيعي داخل محطات الطاقة في المنطقة، في حين أن العديد من المصانع وبينها شركة "هوندا" لصناعة السيارات علقت الإنتاج للقيام بعمليات تحقق.
地元高槻で地震のせいか— のぶ (@oosakanobu) June 17, 2018
地割れでやばいことなってる
#高槻#地震#震度6弱 pic.twitter.com/ecrNk2Ur1v
وقال متحدث باسم شرطة المنطقة: "أعلنا للتو خبر" مقتل فتاة بعد انهيار جدار من الطوب داخل مدرستها في تاكاتسوكي بشمال أوساكا، من دون أن يؤكد خبراً أوردته وسائل إعلام محلية عن مقتل رجل يبلغ الثمانين.
وأوضحت وكالة "كيودو" للأنباء أن الفتاة حوصرت عندما انهار جدار قرب مسبح في منطقة واقعة بشمال أوساكا.
وفي وقت سابق، تحدث التلفزيون العام "إن إتش كا" وقناة "اساهي" الخاصة عن احتمال وجود "العديد" من القتلى.
وقالت شرطة أوساكا إنها لا تستطيع تأكيد هذه المعلومات على الفور.
ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 6.1 درجة وفق المعهد الأميركي للجيوفيزياء، في الساعة 07:58 بالتوقيت المحلي (22:58 بتوقيت غرينتش الأحد) بالقرب من أوساكا، على عمق 15.4 كلم.
地震の影響で高槻駅水漏れしてる… pic.twitter.com/SwRQ4nE9iS— こ う へ い (@Kohei_miz) June 17, 2018
واندلع حريق واحد على الأقل في منزل بشمال مدينة أوساكا، وفق ما أظهرت صور تلفزيونية.
وسارع رئيس الوزراء شينزو آبي إلى التشديد على أن الحكومة في حالة تعبئة، وقال إن "الأولوية هي لإنقاذ حياة الناس". وأمر فريقه بأن "يجمع فوراً المعلومات حول الأضرار المحتملة".
وقد تسبب هذا الزلزال القوي في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، ما تسبب في توقف حركة القطارات في وقت مزدحم وأثر على أكثر من 170 ألف منزل.
【大阪で震度6弱の強い地震】— Fuji News Network (@FNN_News) June 18, 2018
高槻市内 水道管破裂で水浸し#FNN pic.twitter.com/E0k27Cimj1
ولم ترصد هيئة التنظيم النووي أي شيء غير طبيعي في محطات المنطقة.
وقد أظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة حجم الدمار الذي لحق بالشوارع والمباني والمحلات في المدينة.