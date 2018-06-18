قتيل و3 جرحى في حالة الخطر في حادث دهس بهولندا

دهست شاحنة صغيرة 4 مارة، ليل الأحد- الاثنين، على مقربة من مهرجان بينكبوب في هولندا، ما أوقع قتيلا و3 جرحى في حالة الخطر، بحسب ما أفادت الشرطة الهولندية.

ووقع الحادث قرابة الساعة 04:00 (02:00 غرينتش) بالقرب من مخيم تابع للمهرجان في مينشيغرفيغ في منطقة لاندغراف (جنوب البلاد) على بعد بضعة كيلومترات من الحدود الألمانية.

وأوضحت الشرطة المحلية على "تويتر" أن "السلطات لا تزال تبحث عن الشاحنة المعنية".

وأرسلت السلطات مروحية إسعاف إلى المنطقة. كما أغلقت الرصيف مؤقتاً أمام حركة المرور بسبب "تحقيق الشرطة الذي لا يزال جارياً".

واجتذبت النسخة الـ49 من مهرجان بينكبوب الذي تشارك فيه فرق بيرل جام وفو فايترز وبرونو مارس نحو 67 ألف زائر أيام الجمعة والسبت والأحد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الهولندية عن مخرج الحدث يان سميتس.