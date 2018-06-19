تغريبة النزوح تسجل مجددا رقما قياسيا.. 68.5 مليون معذب

سجلت #مأساة_النزوح التي هزت العالم خلال السنوات الماضية، لا سيما مع تفاقم الحروب في عدد من بلدان الشرق الأوسط، رقماً قياسياً جديداً لعدد المعذبين على الأرض للعام 2017.

فقد أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن عدد #اللاجئين و #النازحين نتيجة النزاعات في العالم بلغ 68.5 مليون شخص عام 2017 في رقم قياسي جديد للسنة الخامسة على التوالي.

وتتجاوز الزيادة التي سجلت العام الماضي (+3,1 مليون شخص) إلى حد كبير تلك في 2016 (+300 ألف) ومردها تضاعف عدد اللاجئين بشكل كبير، بحسب تقرير سنوي للمفوضية السامية للاجئين.

يذكر أن أزمة اللجوء والنازحين لا تزال تؤرق العديد من البلدان، لا سيما في أوروبا. ففي ألمانيا على سبيل المثال "هز" هذا الملف بقوة أسس التحالف الذي تقوده المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

إلى ذلك، لا تزال #رحلات _عبر البحر الأبيض المتوسط تبتلع يوميا عشرات اللاجئين الذين يسعون إلى الوصول لأوروبا عبر السواحل الليبية.