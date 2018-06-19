زعيم كوريا الشمالية يصل إلى بكين وسط توتر صيني أميركي

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون وصل إلى بكين، الثلاثاء، في زيارة تستمر يومين.

وتأتي الزيارة بعيد أيام من القمة التاريخية التي جمعته بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في سنغافورة.

وقالت شينخوا في نبأ مقتضب إن "كيم يونغ-أون رئيس حزب عمال كوريا ورئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يزور الصين من 19 إلى 20 يونيو/حزيران ".

ولم تأت الوكالة على ذكر أي تفصيل فيما خص برنامج الزيارة.

واعتبرت الصين، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحاول "ابتزازها" بتهديده إياها بفرض رسوم جمركية إضافية على ما قيمته 200 مليار دولار من صادراتها إلى بلاده، متوعدة بالرد على أي خطوة مماثلة بإجراءات انتقامية قوية.

وكان ترمب حذر بكين من أنها في حال ردت على الزيادة الضريبية التي فرضها على بضائعها فستعرض نفسها لزيادة أكثر إيلاما، في تهديد لم تبال به بكين التي سارعت إلى الرد على الزيادة بمثلها.