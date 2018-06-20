اجتماع أوروبي الأحد لبحث ملف "الهجرة"

أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أنها دعت قادة عدة دول في الاتحاد الأوروبي إلى "اجتماع عمل غير رسمي"، الأحد، في #بروكسل حول اللجوء والهجرة قبل أيام من قمة للدول الـ28 في هذا الموضوع الذي يسبب انقسامات.

ولم تعط المفوضية قوائم بالدول المشاركة، لكن الإليزيه أكد أن إيمانويل ماكرون سيحضر الاجتماع، وكذلك رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات.

وأفاد مصدر أوروبي أيضا مشاركة ألمانيا والنمسا وإيطاليا وبلغاريا وإسبانيا واليونان.

وقالت المفوضية في بيان "إن الرئيس يونكر يدعو دول أعضاء مهتمة إلى اجتماع عمل غير رسمي حول مواضيع الهجرة واللجوء"، موضحة أن الاجتماع "سيعقد على مستوى رؤساء الحكومات والدول".

وأضاف البيان أن "هدف الاجتماع الذي سيعقد الأحد في مقر المفوضية هو العمل لإيجاد حلول أوروبية قبل المجلس الأوروبي" في 28 و29 حزيران/يونيو، وسيركز على الهجرة أساسا على خلفية انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء.

ونقطة الخلاف الأساسية تتعلق بإصلاح نظام اللجوء الأوروبي المتعثر منذ أكثر من عامين. وكان القادة الأوروبيون حددوا القمة في نهاية الشهر الحالي موعدا لإيجاد تسوية لكن هذا الاحتمال بات مستبعدا.

وتتعلق نقطة الخلاف الأساسية بتعديل تسوية دبلن، القانون الذي يعهد مهمة معالجة طلب اللجوء للدول التي يدخلها أولا اللاجئون ما يحمل دولا مثل إيطاليا واليونان أعباء كبرى.

وتقترح المفوضية إصلاحها من خلال إعادة توزيع تلقائية لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي خلال فترات الأزمة، كما حصل في 2015.

لكن هذا الاقتراح اعتبر غير كاف من قبل الدول المتوسطية الراغبة في توزيع دائم ورفض تماما من قبل دول كالمجر وبولندا بدعم من النمسا.

وهناك توافق على ضرورة "تعزيز حماية الحدود الخارجية" للاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين على السواحل الأوروبية التي تراجعت كثيرا منذ 2015 عندما بلغ هذا الأمر ذروته.

وسيناقش القادة الأوروبيون خلال قمتهم نهاية حزيران/يونيو إنشاء "نقاط استقبال إقليمية" خارج الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين تتم إغاثتهم في البحر.