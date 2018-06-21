بالصور.. زعيم كوريا الشمالية يطلع الصين على قمة ترمب

ذكرت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية، يوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي #كيم_يونغ_أون والرئيس الصيني شي جين بينغ بحثا إجراءات لتعزيز التعاون "الاستراتيجي والتكتيكي" بين البلدين في اجتماع ثان يوم الأربعاء، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وجاء الاجتماع بين الزعيمين في اليوم الثاني والأخير من زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى بكين، والتي امتدت يومين وبدأت الثلاثاء، حيث أطلع كيم، الرئيس الصيني على قمته مع الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب في الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن الزعيمين تبادلا "وجهات النظر الجادة" بشأن الأوضاع الحالية والجديدة.

ويوم الثلاثاء، ذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن كيم وشي توصلا إلى تفاهم حول نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية بعد مناقشة نتائج القمة بين #كوريا_الشمالية والولايات المتحدة.

وقبل الاجتماع مع شي جين بينغ، الأربعاء، زار كيم معهدًا زراعيًا تديره الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، حيث تفقد الخضراوات المزروعة بداخله.

وقالت الوكالة إن الزعيم الكوري الشمالي زار أيضا مركزا لمراقبة المرور في بكين قبل أن يغادر إلى بيونغ يانغ بعد ظهر الأربعاء.

وتناقلت وسائل الإعلام الصينية يوم الأربعاء تفاصيل زيارة كيم إلى الموقعين المذكورين.

وتعهد كيم بأن يكون الاقتصاد في كوريا الشمالية أولوية، وتناولت وسائل الإعلام الحكومية في الأشهر الأخيرة التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة.