زوجة نتنياهو تواجه حكماً بالسجن بسبب وجبات جاهزة

وصف فريق المحامين عن #سارة_نتنياهو، قرينة رئيس الوزراء الإسرائيلي #بنيامين_نتنياهو، لائحة اتهام موجهة ضد موكلتهم بأنها سخيفة وغير واقعية.

وقال المحامون ياكوف فاينروت، ويوسي كوهين، وأميت حداد، في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إنها المرة الأولى في العالم التي تحاكم فيها زوجة قائد بسبب الطعام الجاهز.

وأضافوا أن أغلب الطعام لم تأكله عائلة نتنياهو حيث كان جزء منه عبارة عن وجبات لهيئات دبلوماسية كانت تأتي من ميزانية مختلفة، لم يعلنوا عن تفاصيلها.

وذكر المحامون أن القواعد التي يُزعم أن نتنياهو انتهكها لم يقرها الكنيست الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الخميس، قدمت النيابة العامة في إسرائيل، لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، في القضية المعروفة باسم منزل رئيس الوزراء.

وورد في لائحة الاتهامات أن سارة نتنياهو وموظفا حكوميا حصلا، خلال الفترة ما بين 2010 و2013، على مئات الوجبات من مطاعم بقيمة 350 ألف شيكل (96.600 ألف دولار) بالالتفاف على لوائح تحظر ذلك إذا كان هناك طاهٍ في المنزل.

ووفقا للائحة الاتهامات التي أرسلتها وزارة العدل إلى وسائل الإعلام تواجه زوجة نتنياهو اتهامات بـالاحتيال وخيانة الأمانة. وإذا أدينت فقد يصدر ضدها حكم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وليس من الواضح موعد تقديم سارة نتنياهو إلى المحاكمة.