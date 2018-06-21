صور لمدينة روسية قضى هتلر على نصف سكانها

إنها مدينة القياصرة والعاصمة الروسية السابقة لقرنين من الزمان، مدينة النخبة والأدباء والمثقفين، كلها صفات لأشهر المدن الروسية قاطبة "سان بطرسبرغ" التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها القيصر بطرس الأول الذي بنى المدينة عام 1703.

وسميت في السابق "لينينغراد" وقد حاصرها هتلر بجيشه النازي 900 يوم قضى فيها على نصف سكان المدينة حينئذ ورغم ذلك عصت عليه ولم يتمكن من دخولها.

يبلغ عدد سكان سان بطرسبرغ حوالي 5 ملايين نسمة ويزورها ما يقارب هذا العدد سنويا، ويوجد في روسيا العديد من المدن الشهيرة والعريقة، ولكن لا يمكن مقارنة أي منها مع سان بطرسبرغ، وهذا ما يؤكده ملايين السياح الذين يزورونها، حيث يرون أنها بلا شك إحدى أجمل مدن العالم.

وتعتبر سان بطرسبرغ نافذة روسيا على أوروبا ومصدر إلهام كبار المفكرين والكتاب والمؤلفين الموسيقيين الروس على مدى التاريخ، وتضم متحف "الأرميتاج" الذي يعد واحدا من أكبر متاحف العالم، فضلاً عما تحظى به تلك المدينة العريقة من حركة رواج تجاري واقتصادي.

ومن أكثر ما يميز سان بطرسبرغ أنهارها وقنواتها المائية وجسورها التي تزيد على السبعمئة والتي جعلتها أشبه ما تكون بمدينة "البندقية" الإيطالية، حيث تلقب بـ"فنيسيا الشمال" ويمتد سحرها أيضاً لموقعها الجغرافي الذي أتاح لها أن تحظى بنهار خلال شهور الصيف يمتد حتى ساعة متأخرة من الليل لتحظى بلقب آخر وهو مدينة "الليالي البيضاء".

ويعد شارع "نيفسكي بروسبيكت" الأشهر في المدينة ويسير فيه يوميا مليونا شخص، وقد ورد ذكره في العديد من المؤلفات الأدبية، كما أنها تملك مترو الأنفاق الأعمق في العالم.

وعلى الرغم من صرامة نظام تأشيرات الدخول إلى روسيا فإن هذه المدينة تتمتع بميزة خاصة تسمح للزائرين الأجانب بدخول المدينة من دون تأشيرة عن طريق البحر وعبر ثلاثة موانئ فقط.