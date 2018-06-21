نائب أردني: مريض السرطان "ميت".. ورد لاذع من أميرة

عبرت أميرة أردنية عن انزعاجها من تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب الأردني، التي طالت مرضى السرطان، ولم تكد تمر ساعات على التصريحات التي أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في #الأردن، حتى جاء رد حاد من الأميرة غيداء بنت طلال، رئيسة هيئة أمناء مركز الحسين للسرطان.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات وانتقادات للنائب محمد الطيطي، عقب تصريحات له لإحدى القنوات المحلية استهجن فيها مخرجات المؤتمر الصحافي الأول لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزّاز، تعهد فيه بإصدار بطاقات صحية لمرضى السرطان، بعد قرار من الحكومة السابقة أوقفت العلاج المجاني لمن هم فوق الـ 60 عاما وعدم التجديد لإعفاءاتهم الطبية.

ورغم أن القرار لقي ترحيبا شعبيا، بعد إيقاف التأمين الصحي المجاني لمصابي السرطان في مركز الحسين للسرطان، إلا أن موجة غضب طالت عضو البرلمان حين اعتبر أن قرارات الرزّاز لا تغني و لا تسمن من جوع، لاسيما أنها طالت مصابي مرض السرطان على اعتبار أنهم ميتون في نهاية المطاف.

وقال الطيطي خلال لقاء تلفزيوني ينتقد الرئيس "امبارح طلع علينا بمؤتمر صحافي، شو حكى بالمؤتمر الصحافي، سوف ندرس.. سوف نعمل.. سوف نعمل باقة صحية لمرضى السرطان، يا سلام، عامل مؤتمر صحافي عشان تقول بدي أعمل بطاقة صحية لمرضى السرطان، يازلمة "أي الرزّاز" ما هو مريض السرطان الله يشفيه ما هو ميت".

انتقادات النائب للرئيس، سرعان ما انقلبت عليه حين اعتبر الطيطي أن مريض السرطان "ميت"، و راح ناشطون يتداولون الفيديو على نطاق واسع وسط انتقادات لاذعة للنائب.

ولم تنتهِ موجة الغضب عند حد الاستياء الشعبي من تصريحات الطيطي، فبعد ساعات على انتشار الفيديو غردت الأميرة غيداء بنت طلال تغريدة انتقدت فيها النائب انتقادا حادا، وقالت الأميرة على صفحتها الشخصية على تويتر "من العار أن يصدر أي شخص تصريحا يخلو من أي منطق أو مرجعية علمية ويدعي بأن مرضى السرطان محكومون بالموت" وتابعت الأميرة في تغريدتها أن الإحصائيات العالمية أثبتت أن عشرات الملايين من مرضى السرطان انتصروا عليه، وزادت أن الحقيقة ستبقى أن السرطان لا يعني الموت ويمكن التغلب عليه بإذن الله.

وكان النائب الطيطي الذي لمع نجمه في توجيه انتقادات لاذعه للرئيس الرزّاز منذ تكليفه، أبدى أسفه من تصريحاته بحق مرضى السرطان، وقدم اعتذاره لكل من شعر بالإساءة.

واعتبر الطيطي أن ما يجري هو موسم إساءة لمجلس النواب، و"أن هناك من يتصيد الهفوات لأي نائب".