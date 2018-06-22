بدء سريان الإجراءات الأوروبية التجارية المضادة لأميركا

دخلت إجراءات #الاتحاد_الأوروبي المضادة لفرض الولايات المتحدة رسوما على صادرات #الصلب والألمنيوم، بحق بعض المنتجات الأميركية على غرار الجينز والويسكي والدراجات النارية، حيز التنفيذ مع بدء يوم الجمعة، بتوقيت بروكسل.

ونشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الخميس، لتنفذ الجمعة، لائحة المنتجات المشمولة برسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة في الغالب.

وكانت مفوضة التجارة سيسليا مالستروم قالت هذا الأسبوع إن "القرار الأحادي وغير المبرر للولايات المتحدة" بفرض تلك الرسوم الجمركية "لم يترك لنا خيارا آخر".

وأضافت "إنه لا يمكن خرق قواعد التجارة الدولية دون رد فعل من جانبنا"، موضحة أنه "إذا ألغت الولايات المتحدة رسومها الجمركية" فإن الإجراءات المضادة الأوروبية "ستلغى بدورها".



