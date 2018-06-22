لندن.. إخلاء محطة للقطارات واعتقال رجل ادعى حمل قنبلة

أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، اعتقال رجل زعم أنه يحمل قنبلة في إحدى محطات مترو لندن، وذلك بعد قليل من إخلاء الشرطة محطة تشيرينغ كروس للقطارات بعد ورود الأنباء عن القنبلة.

وقالت شرطة النقل: "الرجل الذي زعم أن بحوزته قنبلة في محطة تشيرينغ كروس اعتقل الآن. نعمل على إعادة فتح المحطة في أسرع وقت ممكن".

وقالت الشرطة البريطانية، في وقت سابق، إنها أخلت محطة القطارات بعد تقارير عن وجود رجل على القضبان يقول إن معه قنبلة.

وقالت شرطة النقل البريطانية على "تويتر": "تم إخلاء المحطة كإجراء احترازي".

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي وجوداً كبيراً للشرطة بما في ذلك ضباط مسلحون في المحطة التي تقدم خدمات السفر من العاصمة إلى جنوب شرق إنجلترا.