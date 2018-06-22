قبيل الانتخابات.. تركيا تعتقل 14 داعشياً خططوا لهجوم

قالت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، اليوم الجمعة، إن شرطة تركيا ألقت القبض على 14 شخصاً يشتبه بأنهم من أعضاء تنظيم "داعش" كانوا يجهزون لهجوم في أنقرة قبل الانتخابات المقررة يوم الأحد.

وأضافت أن شرطة مكافحة الإرهاب في العاصمة أنقرة نفذت مداهمات متزامنة في أماكن مختلفة واقتادت المشتبه بهم، وجميعهم من جنسيات أجنبية، إلى مقر الشرطة لاستجوابهم، دون الإفصاح عن أية تفاصيل.

ويصوت الأتراك يوم الأحد في انتخابات رئاسية وبرلمانية ستؤذن بتحول البلاد إلى نظام حكم رئاسي قوي.

وتنفذ الشرطة التركية عمليات بانتظام لاستهداف التنظيم الإرهابي.

وشن تنظيم "داعش" تفجيرات عديدة في تركيا في السنوات القليلة الماضية، ومن بينها هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول في أول يناير/كانون الثاني 2017، وراح ضحيته 39 شخصاً، وتفجير في قلب المدينة التاريخي أودى بحياة 12 شخصاً عام 2016.