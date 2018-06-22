ميركل: عودة اللاجئين السوريين بالتنسيق مع الأمم المتحدة

التقت المستشارة الألمانية، أنجيلا #ميركل، الجمعة، رؤساء #لبنان الثلاثة، حيث أكدت، في مؤتمر صحافي عقدته مع رئيس الوزراء، سعد #الحريري، أن بلادها ستقدم مساعدات بنيوية لدعم لبنان.

وقالت ميركل إن "#ألمانيا ستساعد لبنان على المضي قدماً بالإصلاحات وستقدم مساعدات في مجالي الطاقة وإدارة النفايات. كما ستدعم المنظمات الإغاثية إلى أن يتمكن اللاجئون من العودة إلى بلادهم بالتعاون مع المنظمات الدولية عندما تتوافر الظروف المناسبة".

من جهته، أكد الحريري أن "هناك حاجة لتوسيع المساعدات الإنسانية الأساسية لتشمل، إضافة إلى اللاجئين، المجتمعات المضيفة، وتنفيذ مشاريع تحسن سبل المعيشة وتوفر فرص العمل".

ويأتي حديث ميركل عن التعاون مع المنظمات الإنسانية لتأمين عودة اللاجئين بعد أزمة دبلوماسية بين وزارة الخارجية اللبنانية ومفوضية اللاجئين. ورغم تأكيد الحريري على أن الحل النهائي يكون بعودتهم, إلا أن الخلاف مع وزير الخارجية، جبران باسيل، يكمن في آلية هذه العودة التي يريدها الأخير بالتنسيق مع النظام السوري، في وقت يريدها المجتمع الدولي تحت مظلة مفوضية اللاجئين.

كذلك لم تخلُ زيارة ميركل من التركيز على الشق الأمني وحق لبنان في حماية حدوده البحرية، نظراً للدور الألماني في القوة البحرية العاملة ضمن قوات اليونيفيل.



وبانتظار مزيد من الدعم للمجتمع اللبناني المضيف، تبقى أزمة اللاجئين على حالها في ظل صعوبة عودتهم قريباً.