تركيا.. اعتقال 47 شخصاً يشتبه في دعمهم لمحاولة الانقلاب

ذكرت قناة "سي إن إن ترك"، اليوم السبت، أن الشرطة التركية ألقت القبض على 47 شخصا في إطار عملية داخل الجيش تستهدف من يعتقد أنهم أنصار شبكة تتهمها أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي وقعت قبل عامين.

وأضافت القناة أن العملية التي بدأت يوم الثلاثاء، استهدفت 124 شخصاً متهمين بأنهم من أتباع رجل الدين التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وتتهم أنقرة غولن بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب التي حدثت في يوم 15 يوليو/تموز عام 2016 وهو ما ينفيه غولن.

وقالت "سي إن إن ترك" إن هناك ما يفيد بأن المشتبه بهم كانوا دعاة لعسكريين رفيعي المستوى. وركزت العملية على مدينة قونية في وسط البلاد، وامتدت لأكثر من 31 إقليماً، وتأتي قبيل انتخابات برلمانية ورئاسية في تركيا غداً الأحد.

وتظهر استطلاعات رأي أن أردوغان سيفوز في الانتخابات الرئاسية، لكن هذا قد لا يتحقق إلا في جولة إعادة تجرى في مطلع يوليو/تموز.