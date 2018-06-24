أردوغان يعلن الفوز برئاسة تركيا.. والمعارضة تشكك

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، فاز بأكثر من نصف الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم بعد فرز 97.2 في المئة من الأصوات.

وفي كلمة بمقر اللجنة في أنقرة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال سعدي جوفن أيضا إن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد تجاوز النصاب المطلوب لدخول البرلمان وهو عشرة بالمئة.

وقبيل إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أعلن الرئيس التركي، الأحد، الفوز بولاية رئاسية جديدة في تركيا، بينما شككت المعارضة في النتائج.

وقال أردوغان إن الجماهير اختارته مع تحالف بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأضاف الرئيس التركي أنه لن يكون هناك تراجع عما حققه للاقتصاد مع حزب العدالة والتنمية.

وتابع في كلمة مقتضبة في اسطنبول "شعبنا منحنا وظيفة الرئاسة والمناصب التنفيذية". وأردف "آمل ألا يحاول أحد التشكيك في النتائج والإضرار بالديمقراطية لكي يخفي فشله".

وقال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداج، إن أردوغان فاز في انتخابات الرئاسة، اليوم الأحد، حيث أظهرت النتائج غير الرسمية تقدمه بعد فرز أكثر من 95 بالمئة من الأصوات.

وقال بوزداج على تويتر "الشعب التركي انتخب أردوغان باعتباره أول رئيس/رئيس تنفيذي لتركيا بموجب النظام الجديد. الشعب التركي قال (إلى الأمام) مع الرئيس أردوغان".

في المقابل، قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إن من السابق لأوانه إعلان فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن أصوات المدن الكبرى لم يتم فرزها بعد، ما يعني أن الانتخابات تتجه لجولة ثانية.

وأدلى بولنت تزجان، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي استنادا إلى ما قال إنها البيانات التي جمعها الحزب.

وأضاف تزجان أنه تم فرز 39 في المئة فقط من الأصوات، وأن أردوغان فاز بنحو 51.7 في المئة في الانتخابات الرئاسية.