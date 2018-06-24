الأمير وليام يصل الأردن في "رحلة تاريخية"

وصل الأمير وليام نجل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إلى الأردن، الأحد، في مستهل رحلة تاريخية في الشرق الأوسط تشمل كذلك إسرائيل وفلسطين.

وحطت طائرة الأمير في مطار ماركا (شرق عمان) عند الساعة 16,05 (13,05 بتوقيت غرينتش). وكان في استقباله ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله.

واستعرض الأمير وليام لدى نزوله من الطائرة التي كتب عليها "القوات الجوية الملكية" حرس الشرف الأردني بزي قوات البادية على الجانبين لتحيته.

ويلتقي دوق كامبريدج (36 عاماً) في عمان ولي الأمير حسين بن عبد الله (23 عاماً) الذي تخرج في أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية في بريطانيا التي ارتادها وليام.

ويلقي الأمير كلمة الأحد في مقر السفير البريطاني في عمان أثناء احتفال رسمي.

وسيزور غداً الاثنين مدينة جرش الأثرية (50 كلم شمال عمان) ويتجول بين آثار المدينة الرومانية، فيما سيتابع عرضاً على المسرح الروماني القديم، ويقابل أطفالاً وشباناً أردنيين وسوريين.

ويتوجه الأمير وليام الذي يأتي في المرتبة الثانية في ولاية العرش البريطاني، إلى إسرائيل مساء الاثنين ليبدأ زيارته التاريخية التي تشمل كذلك الضفة الغربية المحتلة.

وسيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.