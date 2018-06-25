أردوغان بعد الفوز بولاية جديدة: سنواصل التقدم في سوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في خطاب الفوز في الانتخابات، اليوم الاثنين، إن #تركيا ستواصل "تحرير الأراضي السورية" حتى يتسنى للاجئين العودة لسوريا بأمان.

وقال لأنصاره من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت، أمس الأحد، إن تركيا ستتحرك بشكل أكثر حسما ضد المنظمات الإرهابية.

وقبل ساعات، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أن أردوغان فاز بأكثر من نصف الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد بعد فرز 97.2 في المئة من الأصوات.

وفي كلمة بمقر اللجنة في أنقرة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال سعدي جوفن أيضا، إن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد تجاوز النصاب المطلوب لدخول البرلمان وهو عشرة بالمئة.