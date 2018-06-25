اعتقال الحارس الشخصي السابق لبن لادن في ألمانيا

ذكرت الشرطة الألمانية أنها اعتقلت من يشتبه بأنه متطرف وعمل يوما ما حارساً شخصياً لأسامة بن لادن.

وأثارت قضية الرجل التونسي سامي إيه. ضجة في إبريل/نيسان بعدما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أنه كان يحصل على استحقاقات الرعاية الاجتماعية حتى على الرغم من تصنيف أجهزة المخابرات له كتهديد محتمل.

وقال متحدث باسم الشرطة إن السلطات في مدينة بوخوم طالبت الشرطة باعتقال سامي إيه. وإن الرجل لم يقاوم.

وأفادت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار بأن من المقرر ترحيل سامي إيه. حاليا. ولم تذكر الصحيفة مصدر روايتها.

ولم يتسن للشرطة تأكيد ذلك، مشيرة إلى أن السلطات في بوخوم هي المسؤولة عن الأمر.

وكان وزير الداخلية هورست زيهوفر أمر سلطات الهجرة باتخاذ إجراءات سريعة لترحيل سامي إيه.

وورد في تقرير سابق لـ"بيلد" أن السلطات الألمانية تحاول منذ 2006 ترحيل الرجل الذي يعيش في مدينة بوخوم بشمال غرب ألمانيا منذ 1997، لكن احتمال تعرضه للتعذيب في بلده حال دون ذلك.