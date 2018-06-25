اشتباكات في اليونان احتجاجاً على تغيير اسم مقدونيا

اشتبك عشرات اليونانيين مع الشرطة، اليوم الاثنين، عندما حاولوا اقتحام اجتماع نظمه حزب سيريزا الحاكم لعرض مزايا اتفاق تغيير اسم مقدونيا.

ووقعت اليونان ومقدونيا هذا الشهر اتفاقا على تغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، مما وضع حدا لنزاع استمر بينهما لعقود لكنه أثار احتجاجات على جانبي الحدود بينهما.

وحاول عشرات المحتجين، اليوم الاثنين، اقتحام قاعة عرض عليها حراسة مشددة في تيسالونيكي كان الحزب الحاكم يقدم فيها عرضا بعنوان "قضية مقدونيا: فوائد الاتفاق وآفاق البلقان".

وردد المحتجون الذين كان بعضهم يلف علم اليونان حول جسده، هتافات "مقدونيا يونانية" و"خونة" أثناء رشقهم لقوات الشرطة بالحجارة وهو ما دفع قوات مكافحة الشغب لإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأظهرت استطلاعات رأي أجريت في الآونة الأخيرة أن ما يصل إلى 70 في المئة من اليونانيين يرفضون الاتفاق المتعلق بتغيير اسم مقدونيا.