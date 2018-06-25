86 قتيلاً في أعمال عنف في وسط نيجيريا

قتل 86 شخصا على الأقل في هجوم مفترض لرعاة استهدف مزارعين في وسط #نيجيريا، بحسب ما أفادت الشرطة، الأحد.

وبحسب بيان لمديرية شرطة أوندي ادي، فإن تحقيقا في قرى بمنطقة باريكين لادي بولاية بلاتو التي تشهد موجة عنف، أتاح تحديد أن ما مجموعه "86 شخصا قد قتلوا".

وأوضح المصدر ذاته أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح في هذه الهجمات، كما تم حرق 50 منزلا.

وكان قد فرض في وقت سابق، الأحد، حظر تجول في هذه المنطقة التي تشهد منذ عدة أيام مواجهات بين رعاة ومزارعين.

وأقام شبان من اتنية البيروم حواجز الأحد على الطريق بين جوس (عاصمة الولاية) وأبوجا (العاصمة الاتحادية) لمهاجمة السائقين الذين يشتبهون في أنهم من "البول والمسلمين"، بحسب مسافرين نجوا من الهجمات.

وأكد عسكريون وشرطيون ذلك دون تقديم أي حصيلة.

لكن بحسب أحد هؤلاء ويدعى بابا بالا، قتل ستة أشخاص على الأقل، الأحد، على هذه الطريق في هجمات.

وقال "أصيبت سيارتي بأضرار. رأيت ست جثث متعفنة".