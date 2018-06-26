824 طناً مواد إغاثية من الإمارات للصومال

نفذت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، المرحلة الأولى من توزيع السلال الغذائية الإغاثية في الصومال، حيث تم توزيع 824 طناً من المواد الغذائية الأساسية على 6000 أسرة صومالية في ولاية جوبالاند والمناطق التابعة لها بما يعادل 30 ألف شخص، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن هذه المساعدات الإنسانية تأتي انطلاقاً من حرص قيادة الإمارات على مساعدة الشعب الصومالي والتخفيف من معاناته نتيجة الجفاف، مشيراً إلى أن فريقاً من المؤسسة نفذ المرحلة الأولى من الإغاثة في ولاية جوبالاند - كيسمايو بالتعاون مع الجهات المعنية في الولاية، من خلال الزيارات الميدانية والاطلاع على أحوال المتضررين وتوزيع المواد الغذائية على العائلات والمحتاجين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة.



وذكر أن فريق المؤسسة أوصل بعض السلال إلى المستفيدين داخل سكنهم نظراً لمرضهم وظروفهم الصحية الصعبة في لفتة إنسانية لاقت استحسان مسؤولي وأبناء الشعب الصومالي الذين أشادوا بمواقف الإمارات الإنسانية.



واحتوت السلال الغذائية على المواد الغذائية الأساسية، حيث تم توزيعها على عدد من المناطق في جوبالاند - كيسمايو، منها 3000 سلة غذائية في كيسمايو، و1000 سلة في بولوغدود، و400 في يونتوي، و200 في لوغلوي، و400 في خام خام، و1000 سلة غذائية في غوبوين.