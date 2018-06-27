إخلاء فندق بمدينة روسية تستضيف مباريات بالمونديال

قال المكتب الإعلامي لمنطقة روستوف في بيان، اليوم الأربعاء، إن الشرطة الروسية تلقت عدة تهديدات بوجود قنابل، أمس الثلاثاء، تتعلق بأماكن في مدينة روستوف-أون-دون التي تستضيف مباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وقال البيان "قامت قوات الشرطة بأعمال التفتيش اللازمة ولم يتم العثور على أي مواد خطيرة.. العمل في هذه المواقع يسير بشكل طبيعي في الوقت الراهن".

وكان شهود عيان قالوا لرويترز إن سيارات للشرطة وعربات إسعاف انتشرت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء حول فندق بمدينة روستوف أون-دون الروسية.

وكان موظفون بفندق توبوس كونجرس قالوا في وقت سابق، إن الشرطة أخلت الفندق.

وقال الشهود إن الشرطة أبلغتهم أن سبب الإخلاء هو تهديد بوجود قنبلة.

ولا يقيم أي من المنتخبات المشاركة في النهائيات بهذا الفندق.