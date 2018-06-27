الأمير وليام يلتقي عباس ويزور مخيماً للاجئين في فلسطين

زار الأمير البريطاني وليام مخيماً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، بعد أن عبّر خلال اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن آماله في أن يحل السلام في الشرق الأوسط.

وفي أول زيارة رسمية لفرد من العائلة المالكة البريطانية لإسرائيل وفلسطين، تجول وليام في منشأة طبية تابعة للأمم المتحدة في مخيم الجلزون قرب مدينة رام الله.

وحسب وكالة "وفا" الرسمية، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الجانب الفلسطيني جاد في الوصول للسلام مع إسرائيل، لتعيش الدولتان بأمن واستقرار على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأضاف عباس، لدى استقباله، الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الأمير وليام دوق كامبريدج، نجل ولي عهد بريطانيا، "نريد الوصول إلى السلام من خلال المفاوضات، وموقفنا هذا لم يتغير منذ زمن طويل".

وقال: "نعتقد أن هذه الزيارة تقوي علاقات الصداقة بين الشعبين البريطاني والفلسطيني، ونحن دائما بحاجة لدعم الشعب البريطاني من أجل قضيتنا الفلسطينية العادلة".

وذكر الرئيس أن الحكومة البريطانية قامت مؤخرا بتقديم دعم لوكالة الغوث "الأونروا"، وهذه إشارة هامة في هذه الظروف.

بدوره، عبر الأمير وليام عن سعادته بزيارته الأولى إلى فلسطين، وأنه سيلتقي مع عدد من الفلسطينيين، ومشاهدة مجموعة من الفعاليات الثقافية.

وشكر الرئيس عباس على الاستقبال الحار، وقال: "سعيد بأن دولتي تعمل معكم في مجالات التعليم، وآمل أن يستمر هذا التعاون للوصول إلى السلام في المنطقة".