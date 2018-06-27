جنوب السودان.. اتفاق على وقف "دائم" لإطلاق النار

اتفق رئيس جنوب السودان سلفا كير وخصمه رياك مشار، الأربعاء، على وقف "دائم" لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غضون 72 ساعة، ما يثير أملاً بالتوصل إلى اتفاق سلام لوضع حد للحرب الأهلية التي تشهدها البلاد.

وقال وزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد "اتفقت كل الأطراف على وقف دائم لإطلاق النار (سيبدأ) في غضون 72 ساعة"، وذلك بعد توقيع الخصمين وثيقة بذلك بحضور الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم.

ويشارك كير ومشار منذ الاثنين في جولة جديدة من المحادثات في الخرطوم على أمل التوصل إلى حل للنزاع الذي تشهده البلاد منذ 2013. وكان الزعيمان أعربا في الأيام الأخيرة عن أملهما في التوصل إلى اتفاق سلام.

تأتي المحادثات في أعقاب قمة لدول شرق إفريقيا في أديس أبابا انتهت دون تحقيق اختراق بعد أن أمهلت الأمم المتحدة أطراف النزاع حتى نهاية حزيران/يونيو من أجل التوصل "إلى اتفاق سياسي قابل للاستمرار" مع التلويح بفرض عقوبات.

وبينما اندلعت الحرب في البداية بين أكبر مجموعتين عرقيتين في جنوب السودان (الدينكا التي ينتمي إليها كير والنوير التي ينتمي إليها مشار) ظهرت منذ ذلك الحين ميليشيات أصغر تتقاتل في ما بينها، ما يثير الشكوك بشأن قدرة الزعيمين على وقف الحرب.

وحصل جنوب السودان الذي يضم عدة إثنيات على استقلاله عن السودان في 2011 بعد حرب طويلة ودامية.