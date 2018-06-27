قمة بين بوتين وترمب "في بلد ثالث".. قريباً

أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه تم التوصل إلى عقد قمة قريباً بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب "في بلد ثالث"، بعد المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في موسكو مع بوتين.

وقال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف لوكالات الأنباء الروسية "يمكنني القول إنه تم التوصل إلى اتفاق لعقد قمة وحتى اتفاق على موعد ومكان" هذا اللقاء اللذين سيعلنان الخميس.

وأوضح أن اللقاء سيعقد "في بلد ثالث، وهو أمر عملي جداً بالنسبة لروسيا والولايات المتحدة".

الخارجية الروسية: لافروف وبولتون ناقشا الوضع في سوريا وأوكرانيا

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان الأربعاء إن الوزير سيرغي لافروف ومستشار الأمن القومي الأميركي ناقشا الوضع في سوريا وأوكرانيا والعلاقات الروسية الأميركية.



والتقى بولتون أيضاً، خلال زيارته لموسكو، بالرئيس فلاديمير بوتين.