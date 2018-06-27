"جمود تام" بمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

اعتبر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن مفاوضات انضمام #تركيا إلى صفوفه في حالة "جمود تام"، مشيرا إلى أن #أنقرة تبتعد أكثر فأكثر عن التكتل، وأن الاحتمالات ضئيلة للغاية بحدوث تغيير في هذا الوضع في المستقبل القريب.

وقال وزراء الشؤون الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي في بيان عقب اجتماع لهم في لوكسمبورغ، إن "مجلس (الوزراء) يشير إلى أن تركيا تبتعد أكثر فأكثر عن الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان أن "مفاوضات انضمام #تركيا وصلت فعليا إلى نقطة الجمود".

وساءت علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا في السنوات الأخيرة نتيجة سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وحكم القانون ولا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في تموز/يوليو 2016.

وسيحظى أردوغان بسلطات معززة بعد فوزه في الانتخابات التركية، الأحد، ما أثار المخاوف في بروكسل التي هنأته على فوزه في بيان مقتضب.

وأقرّ الوزراء الأوروبيون بأن تركيا تظل "شريكا أساسيا" للاتحاد الأوروبي في ملفات عدة مثل المساعدة في وقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا.

وقال الوزراء في بيانهم إن "المجلس يشعر بالقلق بوجه خاص بشأن التراجع العميق والمستمر في حكم القانون والحقوق الأساسية ومن بينها حرية التعبير".