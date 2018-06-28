الكرملين يعلن "مكان وزمان" قمة ترمب وبوتين

أعلن الكرملين مكان وزمان القمة المنتظرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب، التي تهدف إلى تحسين العلاقات المتدهورة بين البلدين.

وكان مستشار الكرملين يوري أوشاكوف أعلن، مساء الأربعاء، أنه تم التوصل إلى عقد قمة قريباً، بين الرئيسين الروسي والأميركي "في بلد ثالث"، بعد المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في موسكو مع بوتين.

والخميس، قال الكرملين إن القمة ستكون في 16 يوليو المقبل في هلسنكي عاصمة فنلندا وأكبر مدنها.

وكان ترمب كلف مستشاره للأمن القومي بالسفر إلى موسكو لطرح إطار هذه القمة المنتظرة بهدف تحسين العلاقات بين البلدين، والتي لم تصل إلى هذا المستوى المتدني منذ الحرب الباردة، على خلفية النزاع السوري والأزمة الأوكرانية، واتهام موسكو بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.