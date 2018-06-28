بلاغ كاذب يفزع مدينة روسية مستضيفة للمونديال

أُخليت ثلاثة مراكز للتسوق ومستشفى في مدينة سمارا الروسية، التي تستضيف مباريات في بطولة كأس العالم لكرة القدم، لفترة وجيزة، الخميس، بسبب تهديدات عبر الهاتف بوجود قنابل، وفق الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وأعادت السلطات فتح المباني خلال ساعات، لكنها المرة الثانية، خلال يومين، التي تتلقى فيها مثل تلك التهديدات في مدينة تستضيف مباريات بالبطولة. وتلقت الشرطة عدداً من التهديدات بوجود قنابل في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في مدينة روستوف أون-دون، ما أدى إلى إخلاء مطاعم.

كما فتشت فرق الطوارئ مراكز التسوق ومعها كلاب مدربة على البحث، ثم سمحت للمتسوقين بالعودة. وقال ضابط في أحد المباني إن الشرطة فتشت المبنى بعد تلقيها تهديداً بوجود قنبلة لكنها لم تجد شيئاً.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورة لأكثر من عشرة مرضى مسنين جالسين على مقاعد خارج مستشفى بالمدينة وبرفقتهم أطباء. وقال موظف إن المبنى أخلي لفترة وجيزة، إلا أنه عاد الآن للعمل بصورة طبيعية.

واستضافت سمارا أربع مباريات في دور المجموعات، بما في ذلك اللقاء الذي فازت فيه كولومبيا على السنغال بهدف دون مقابل في وقت سابق، الخميس. كذلك ستستضيف مباراة في الدور المقبل، وأخرى في دور الثمانية.

ورفضت الشرطة المحلية في سمارا التعليق على عمليات الإخلاء.

ولم يتسن الوصول إلى الفرع المحلي لوزارة الطوارئ للتعليق.