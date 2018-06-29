أوروبا تتقاسم مهاجريها.. التوصل أخيرا لاتفاق حول الهجرة

توصل زعماء الاتحاد الأوروبي، ليل الخميس، إلى اتفاق بشأن الهجرة بعد محادثات فوضوية استمرت نحو 10 ساعات في بروكسل حول القضية الحساسة التي تهدد وحدتهم ومنطقة حرية التنقل وحكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال دونالد توسك الذي ترأس المحادثات "اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين على نتائج القمة ومنها قضية الهجرة".

وقضى الاتفاق الذي تم التوافق عليه من قبل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، بتقاسم اللاجئين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أساس طوعي، إضافة إلى تجهيز مراكز تتم إدارتها على الأراضي الأوروبية من أجل تنظيم أفضل لاستقبال المهاجرين.

من جانبه، رحب رئيس وزراء إيطاليا بالاتفاق، ملمحاً إلى أن بلاده لم تعد وحدها تواجه أزمة اللجوء.

يذكر أن إيطاليا أعاقت في وقت سابق التوصل إلى أي اتفاق خلال القمة ما لم ينفذ الشركاء الأوروبيون مطالبها بشأن الهجرة.

وأشاد رئيس الوزراء الإيطالي الجديد، جوزيبي كونتي، الجمعة، أمام صحافيين بأن الاتفاق ينص على أن تكون "أوروبا أكثر مسؤولية وتكافلاً"، مضيفاً أن "المحادثات كانت طويلة، لكننا راضون".

ماكرون يشيد بالاتفاق.. وميركل: "أمامنا الكثير بعد"

من جهته، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بالاتفاق بشأن ملف الهجرة. وقال ماكرون في ختام قمة بروكسل إن هذا الاتفاق هو "ثمرة عمل مشترك، والتعاون الأوروبي هو الذي انتصر على خيار عدم الاتفاق وعلى قرارات قومية ما كانت لتُعطي ثمارا أو تستمر".

في المقابل، أقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باستمرار وجود خلافات عميقة بين الدول الأعضاء بشأن الهجرة على الرغم من اتفاق الاتحاد الأوروبي على نص مشترك بشأنها.

وقالت ميركل "إجمالا وبعد نقاش مكثف حول الموضوع الأكثر تحديا للاتحاد الأوروبي وهو الهجرة فقد توصلنا إلى اتفاق مشترك وهذه دلالة طيبة".

لكنها أضافت "ما زال أمامنا الكثير من العمل لتقريب وجهات النظر المختلفة".