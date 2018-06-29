احتجاز رجل في مطار بموسكو بعد تهديد بوجود قنبلة

أعلن مطار دوموديدوفو بالعاصمة الروسية موسكو في بيان أن السلطات احتجزت رجلاً في المطار، الجمعة، بعد أن ادعى أنه يحمل عبوة ناسفة.

وذكر المطار أن الرجل ردد هذه المزاعم أثناء مروره عبر الفحص الأمني، وأضاف أنه لم يتم رصد أي تهديد بعد تفتيش الرجل، وأن المطار يعمل بشكل طبيعي.

ورأى شاهد الرجل يرقد على الأرض عند إحدى بوابات الخروج. وتم تطويق جزء من صالة الركاب وتقييد الرجل واقتياده بعيدا على يد رجال الأمن.

ويأتي الحادث أثناء استضافة روسيا لكأس العالم لكرة القدم في 11مدينة من بينها موسكو، حيث زادت حركة الطيران خلال البطولة التي تقام على مدار شهر.

وأجبرت سلسلة من تهديدات كاذبة بوجود قنابل، فنادق ومطاعم ومراكز تجارية على إجلاء مرتاديها هذا الأسبوع في مدينتي روستوف-أون-دون وسمارا اللتين تستضيفان مباريات في كأس العالم.