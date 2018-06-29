الأردن: اتفاق على وقف إطلاق نار في جنوب سوريا

أعلن مصدر رسمي أردني، اليوم الجمعة، أن هناك تقارير مؤكدة عن التوصل إلى وقف لإطلاق نار في جنوب سوريا سيفضي إلى "مصالحة" بين المعارضة وقوات الحكومة، بعد أن تسببت المعارك بينهما في إثارة مخاوف من وقوع كارثة إنسانية.

ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل عن التقارير، التي تحدثت عن الاتفاق في المنطقة التي تشن فيها قوات الحكومة السورية هجوماً منذ الأسبوع الماضي، لاستعادة أراض تسيطر عليها المعارضة.

وقالت جمانة غنيمات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة في وقت سابق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن "الأردن يرحب بأي اتفاق للهدنة والتهدئة، حفاظاً على أرواح المدنيين وخصوصاً الأطفال والنساء".

ودفع هجوم الجيش السوري عشرات الآلاف من الأشخاص نحو الحدود مع الأردن وآلافاً آخرين نحو الحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وذكرت غنيمات أن "البحث والتواصل لم يتوقفا مع جميع الأطراف لإنجاح مساعي وقف التصعيد العسكري. الأردن يرحب بأي حل لحقن الدماء وعدم تشريد المزيد من المدنيين من الإخوة السوريين".



وتوسط الأردن في محادثات بين الجيش السوري الحر، الذي يضم جماعات للمعارضة المسلحة، والروس بشأن اتفاق سينهي القتال في مقابل إعادة سيادة الدولة على محافظة درعا.



وجددت غنيمات التأكيد على رفض المملكة السماح للاجئين سوريين بالعبور لبلادها، وقالت "الأردن بإمكانياته المحدودة وأزمته المالية الخانقة لا يستطيع تحمل المزيد من الأعباء باستقبال الأشقاء السوريين، لكنه على استعداد تام للتعاون مع الأمم المتحدة للقيام بدورها دون فتح الحدود".



ويستضيف الأردن بالفعل ما يزيد عن 666 ألف لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة.